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Фінляндія відкрила кордони для українців: які умови в'їзду

9 серпня, 2021 понедiлок
09:56
Світ Фінляндія

З 9 серпня Фінляндія відкрила кордони і знімає всі обмеження на в'їзд для громадян України

Про це повідомила пресслужба уряду країни, передає Суспільне.

"З 9 серпня знімаються обмеження на в’їзд для громадян України, які прибувають до Фінляндії", — йдеться у повідомленні.

Обмеження на в’їзд повертають для громадян Азербайджану, Південної Кореї, Японії, Молдови, Сербії та Сінгапуру. Жителям цих країн для отримання дозволу на в'їзд потрібна вагома підстава..

Обмеження триватимуть щонайменше до 22 серпня.

В'їзд у Фінляндію буде можливим в разі проходження повного курсу вакцинації препаратами

  • Comirnaty (Pfizer);
  • COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen (Johnson&Johnson);
  • Sinopharm;
  • COVISHIELD;
  • CoronaVac.

У разі відсутності сертифікату про вакцинацію, прибулі українці мають здати тест на прикордонному пункті контролю. Це не стосується людей, які мають негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години, та людей, які перехворіли щонайменше пів року тому та мають довідку про це.

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туризм
Фінляндія
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