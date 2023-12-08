Фінляндія відмовила Україні в екстрадиції одного з лідерів російського угруповання "Русич" Петровського
Верховний суд Фінляндії не дозволив екстрадицію до України лідера російського неонацистського угруповання "Русич" Яна Петровського
Про це пише Helsingin Sanomat.
Однією з причин відмови в екстрадиції до України стали неприйнятні умови утримання в українських в'язницях. Це рішення було обумовлено попереднім визнанням Європейським судом з прав людини порушення прав, визначених у статті 3 ст. з прав людини, в умовах утримання в українських в'язницях.
На думку фінського суду, в Україні Петровському загрожує ставлення, яке принизить його гідність.
Натомість представник Петровського Хейкі Лампела заявив, що термін ув'язнення Петровського незабаром закінчиться.
Довідка. Ян Петровський народився в Радянському Союзі, раніше тривалий час проживав у Норвегії. Став відомим у цій країні через свої ультраправі зв’язки. За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський також брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угруповання, яке воювало на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала Петровського до Росії 2016 року, оскільки він вважався загрозою безпеці. 2017 року чоловік дав інтерв’ю російському новинному сайту Meduza. Він називає себе "російським націоналістом і патріотом".
- У Фінляндії залишили під вартою одного з лідерів російського угруповання "Русич" Яна Петровського, який воював проти України, Київ просив про екстрадицію.
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