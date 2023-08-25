MTV: у Фінляндії затримали лідера російського військового угруповання "Русич" Яна Петровського, пов'язаного з ПВК Вагнера

Про це повідомив MTV.

Заарештований у Фінляндії Ян Петровський є особою, яка перебуває під санкціями ЄС і США – за дії, які загрожують суверенітету, незалежності та безпеці України. Відповідно до санкційного списку ЄС, він був лідером і командиром військ "Русич", які пов'язані найманцями ПВК Вагнера Євгена Пригожина та, імовірно, працювали у складі цієї організації.

Війська угруповання "Русич" воювали проти України на боці Росії. Петровський підозрюється у терористичних злочинах, скоєних у період із червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській і Донецькій областях.

За даними мінфіну США, Петровський обіймав посаду командувача військами "Русич" з 2022 року. Він змінив на цій "посаді" Олексія Мільчакова – після того, як той отримав поранення внаслідок боїв на Харківщині.

Як повідомляє видання, Україна звернулася з запитом про екстрадицію Петровського. Сьогодні, 25 серпня, його долю вирішуватимуть у суді. Правоохоронці вимагають продовжити тримання затриманого під вартою, щоб "сприяти екстрадиційному розслідуванню та видачі правопорушника".

Адвокати Петровського сказали, що заарештований у Фінляндії росіянин заперечує свою провину в терористичних злочинах, скоєних в Україні.

Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило з посиланням на посольство РФ, що фінській стороні скерували запит на проведення зустрічі із затриманим на запит України громадянином Росії.

"Російські дипломати перебувають у контакті з адвокатом та родичами росіянина. За їхньою інформацією, 23 серпня фінські правоохоронні органи підтвердили "затримання російського громадянина за зверненням української влади", – пише ТАСС.

Пропагандисти не називають імені затриманого, проте, імовірно, йдеться саме про Петровського.

Ян Петровський народився в Радянському Союзі, раніше тривалий час проживав у Норвегії. Став відомим у цій країні через свої ультраправі зв’язки. За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський також брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угруповання, яке воювало на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала Петровського до Росії 2016 року, оскільки він вважався загрозою безпеці. 2017 року чоловік дав інтерв’ю російському новинному сайту Meduza. Він називає себе "російським націоналістом і патріотом".

"Російський добровольчий корпус" закликав найманців ПВК Вагнера, які не чинили воєнних злочинів, перейти на бік України

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним, лідером ПВК Вагнера

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина - це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

У Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.