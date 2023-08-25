РДК записав відеозвернення до вагнерівців, які не здійснювали воєнні злочини

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал РДК.

"Звертаюся до бійців ПВК Вагнера, для яких доблесть і честь мають ще хоч якийсь сенс. Судячи з усього, вчора були цинічно страчені ваш батько-засновник і командири. І ви чудово знаєте, хто за цим стоїть. Тому зараз ви стоїте перед серйозним вибором: або стати в стійло міністерства оборони РФ і служити ланцюговими псами для катів ваших командирів, або помститися", - йдеться у заяві.

РДК закликають вагнерівців, які не чинили воєнних злочинів, перейти на бік України та закінчити війну, а пізніше відправитись на Москву.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

У Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.