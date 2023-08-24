Моравецький: ПВК Вагнера після смерті Пригожина продовжить займатися дестабілізацією країн, що межують із Білоруссю

Слова Моравецького передає Rzeczpospolita.

Моравецький заявив, що, після смерті Пригожина, ПВК Вагнера може стати ще більш небезпечною, оскільки, ймовірно, контроль над вагнерівцями тепер перейде президенту РФ Володимиру Путіну.

"Тепер нехай кожний відповість на запитання: чи становить ПВК Вагнера, яка сьогодні є в Білорусі, більшу чи меншу загрозу. Для мене це риторичне питання", - прокоментував прем'єр.

За його словами, відтепер ПВК Вагнера буде "інструментом провокацій, шантажу, нападу, різного роду ривків в рамках зриву політики безпеки і дестабілізації країн, що межують з Білоруссю".

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Заступник головного редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхайме вважає, що Пригожин розхитував ситуацію в Росії, тому його загибель – це стабілізуючий фактор для Путіна і таким чином ніяк не хороша новина для України.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.