Вибухівку в літаку Пригожина, ймовірно, заклали у відсік шасі, - ЗМІ

Про це інформують російський телеграм-канал Shot та "Медуза".

"Від вибухової розгерметизації всі, хто знаходився на борту, миттєво знепритомнів, тому пілоти не змогли доповісти про надзвичайну подію. У будь-якому випадку, без крила та стабілізатора врятувати судно не було можливим", - ідеться в заяві.

За однією з версій перший підозрюваний - особистий пілот Пригожина і колишній засновник компанії, яка володіє лайнером MNT Aero, Артем Степанов - фігурував у справі. У нього був доступ до літака і його розшукують правоохоронці. Повідомляється, що Степанов поїхав на Камчатку ще до того, як розбився літак. А його брат сказав, що той перебуває в поході третій день і без зв'язку. Крім того, номінальний власник MNT Aero Ольга Губарева та бізнес-партнер Степанова Кирило Щербаков не виходять на зв'язок.

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Офіційного підтвердження інформації немає.

Російська служба "Бі-Бі-Сі" з посиланням на британських військових заявила, що за падінням літака найімовірніше стоїть ФСБ.

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Джерела сказали, що ФСБ вірна Путіну і контролює прикордонників. Це було зроблено для того, щоб підняти авторитет міністра оборони Шойгу і голови генштабу Герасимова, – "і це вдалося".

Водночас табір ПВК Вагнера під Осиповичами демонтують, пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.