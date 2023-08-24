Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Вибухівку в літаку Пригожина, ймовірно, заклали у відсік шасі, - ЗМІ

Вибухівку в літаку Пригожина, ймовірно, заклали у відсік шасі, - ЗМІ

24 серпня, 2023 четвер
14:45
Світ катастрофа літака з Пригожиним

За однією із версій, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій. Унаслідок цього нібито відірвало крило

Про це інформують російський телеграм-канал Shot та "Медуза".

"Від вибухової розгерметизації всі, хто знаходився на борту, миттєво знепритомнів, тому пілоти не змогли доповісти про надзвичайну подію. У будь-якому випадку, без крила та стабілізатора врятувати судно не було можливим", - ідеться в заяві.

За однією з версій перший підозрюваний - особистий пілот Пригожина і колишній засновник компанії, яка володіє лайнером MNT Aero, Артем Степанов - фігурував у справі. У нього був доступ до літака і його розшукують правоохоронці. Повідомляється, що Степанов поїхав на Камчатку ще до того, як розбився літак. А його брат сказав, що той перебуває в поході третій день і без зв'язку. Крім того, номінальний власник MNT Aero Ольга Губарева та бізнес-партнер Степанова Кирило Щербаков не виходять на зв'язок.

Читайте також: У Росії розбився літак з Пригожиним: що це означає для України 

Офіційного підтвердження інформації немає.

Російська служба "Бі-Бі-Сі" з посиланням на британських військових заявила, що за падінням літака найімовірніше стоїть ФСБ.

Читайте також: Андрусів: Убивство Пригожина лише посилить смуту в Росії

Джерела сказали, що ФСБ вірна Путіну і контролює прикордонників. Це було зроблено для того, щоб підняти авторитет міністра оборони Шойгу і голови генштабу Герасимова, – "і це вдалося".

Водночас табір ПВК Вагнера під Осиповичами демонтують, пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі  

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Росія
Володимир Путін
російська армія
ФСБ
Війна з Росією
Євген Пригожин
Читайте також:
24 серпня, 2023 четвер
Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
На фото: Ларс фон Трієр
23 серпня, 2023 середа
Ларс фон Трієр обурився через данські F-16 для України. Данілов відреагував
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.85
    Купівля 37.85
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 41.18
    Продаж 42.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
15:29
постраждала в Чехії українка
Розпочато кримінальне провадження: у Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті українок
15:21
Угорщина
Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна
15:20
Саакашвілі
Заступник спікера ВРУ закликав грузинських парламентаріїв допомогти врятувати життя ув'язненого Саакашвілі
15:09
електроенергія
Через дефіцит електроенергії Україна знову брала аварійну допомогу з енергосистем країн Європи
15:05
Володимир Зеленський
"Усі усвідомлюють, хто до цього причетний": Зеленський прокоментував падіння літака Пригожина
15:02
На фото: нагородження
Тарас Петриненко, Дмитро Коцюбайло, Альбіна Дерюгіна: Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України"
15:02
КНДР, Північна Корея
Ракета впала в море: Північна Корея знову не змогла вивести на орбіту супутник-розвідник
14:59
Верховна Рада
Рада зупинила дію низки угод із Росією та країнами СНД
14:57
Оновлено
F-16
Норвегія передасть Україні ракети IRIS-T і може надати винищувачі F-16
14:32
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: Втрати у боротьбі завжди будуть меншими за ті, які ми зазнаємо у покорі. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
14:23
саміт БРІКС
Необхідність реформи ООН і посилення економічної співпраці: на саміті БРІКС ухвалили підсумкову декларацію
14:23
Газпром
Прибуток російської Газпром нафти у другому кварталі впав на 43% - до $1,5 млрд
14:10
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
14:09
Оновлено
український прапор у Криму
У Криму замайорів український прапор: у ГУР розповіли подробиці спецоперації на півострові
14:02
OPINION
Юрій Богданов
Нам треба жити зі своєю історією
14:00
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній освятив іконостас у Бучі в День Незалежності
13:45
Обстріл Херсонщини
РФ вдарила по Миколаївці на Херсонщині, постраждав місцевий житель
13:36
Glovo
"Доставка безпечного майбутнього": Glovo разом з UNITED24 запустили функцію донатів на авто для розмінування України
12:46
H&M
Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні
12:39
Ексклюзив
Батьківщина-мати
"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента
12:34
Оновлено
Харківщина
Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 28 поранених
12:31
На фото: Монета "Сміливість бути. UA"
"Сміливість бути. UA": НБУ презентував пам’ятні монети до Дня Незалежності України
12:21
Bayraktar TB2
Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам ударний БПЛА
12:21
Морські дрони
Буданов: українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60-70% їх знищують
12:16
Оновлено
Дніпро
Росіяни вночі вдарили ракетами по Дніпру: 10 поранених, пошкоджені будинки, автовокзал та заправка
12:10
Google привітав з Днем Незалежності України святковим дудлом
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Або Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою
12:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Письменник Шкляр: Українці переосмислять радянське минуле через 10-20 років
12:00
Інтерв’ю
Ольга Біщук
Військова ТРО Ольга Біщук: Втрати повинні змушувати українців пам'ятати, через що ми пройшли. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
11:59
на фото наслідки обстрілу Херсона 24 серпня 2023 року
Росіяни обстріляли середмістя Херсона, серед поранених 7-річна дівчинка
11:51
БРІКС
Лідери БРІКС запросили 6 країн стати новими членами організації
11:46
імпорт електроенергії
Унаслідок ворожих обстрілів зупинилася одна з ТЕС, обладнання серйозно пошкоджено
11:17
долар
Долар у міжнародних платежах сягнув історичного максимуму, - SWIFT
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Чи справді Пригожин загинув у авіакатастрофі, війна в Україні у центрі уваги саміту БРІКС. Акценти світових ЗМІ 24 серпня
11:04
катастрофа літака з Пригожиним
У Франції висловили "обґрунтовані сумніви" щодо причин катастрофи літака з Пригожиним
10:44
На фото: кадр з фільму "Бунтівний місяць"
Netflix опублікувала перший український трейлер фільму "Бунтівний місяць"
10:39
Новини компаній
ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"
10:32
Наталія Гуменюк
ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300
10:31
долар євро валюта обмін
Курс валют у День Незалежності: ціни на долар та євро
10:26
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Путін і Сі Цзіньпін прагнуть зробити з БРІКС антизахідний блок, але Індія й Бразилія опираються, - WP
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV