Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі до РФ, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, вагнерівці формують колони для виїзду з таборів

у Білорусі та намагаються виїхати до РФ на тлі новин про смерть Євгена Пригожина.

"За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня почалося згортання частини таборів вагнерівців у Білорусі. Ймовірно колони прямують в напрямок кордону з РФ, але білоруські спецслужби намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців", - поінформували у ЦНС.