Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі до РФ, - ЦНС
Найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, вагнерівці формують колони для виїзду з таборів
у Білорусі та намагаються виїхати до РФ на тлі новин про смерть Євгена Пригожина.
"За даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня почалося згортання частини таборів вагнерівців у Білорусі. Ймовірно колони прямують в напрямок кордону з РФ, але білоруські спецслужби намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців", - поінформували у ЦНС.
- 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, на борту якого перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.15Продаж 42.28
- Актуальне
- Важливе