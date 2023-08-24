Загибель Пригожина є поганою новиною для України, - Bild

Про це пише заступник головного редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхайме.

За його словами, дізнавшись у середу ввечері про падіння літака Євгена Пригожина, "загалом люди в Україні пораділи, що він мертвий". Журналіст нагадує, що Пригожин відповідальний за загибель тисяч українських солдатів у Бахмуті, а також численні військові злочини та тортури.

З іншого боку, продовжує Ронцхаймер, як мінімум, останні два місяці Пригожин був дестабілізуючим чинником для російської влади, а його дії були вигідні Україні за принципом "ворог мого ворога – мій друг".

"Я думаю, що, якщо Пригожин справді мертвий, зрештою, це стабілізуючий фактор для Володимира Путіна і таким чином ніяк не хороша новина для України. Це також сигнал для США та Німеччини. Диктатор хоче дати зрозуміти, що його не можна перемогти, не можна замінити", - сказав Ронцхаймер.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.