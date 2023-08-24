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"Усі усвідомлюють, хто до цього причетний": Зеленський прокоментував падіння літака Пригожина

24 серпня, 2023 четвер
15:05
Війна з Росією Володимир Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна"

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза 21 серпня, відео публікує "Суспільне". 

"Знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, ми мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це також у якомусь сенсі точно допоможе. ", - іронічно прокоментував президент.

Він також наголосив, що Україна не причетна до цього інциденту.

"По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації, це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок", - додав Зеленський. 

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі  

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Світ
Росія
Володимир Зеленський
Вагнергейт
Євген Пригожин
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