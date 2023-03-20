Про це йдеться у рейтингу World Happiness Report.

Відомо, що для дослідження опитали людей у понад 150 країнах. Країни розподіляють за рівнем щастя на підставі середньої оцінки життя за три попередні роки, тобто з 2020 по 2022 роки.

Зазначається, що опитування відбувалось за такими показниками: очікувана тривалість здорового життя, ВВП на душу населення, соціальна підтримка, низький рівень корупції, щедрість у спільноті, піклування про інших та свобода ухвалювати ключові життєві рішення.

Трійку найщасливіших країн світу очолили: Фінляндія, Данія та Ісландія. Проти минулого року Ізраїль піднявся на 5 пунктів і посів 4-те місце, а Литва зайняла 20-те місце, піднявшись за останні шість років на 32 пункти. Останні місця в рейтингу займає Афганістан (137-ма позиція) та Ліван (136-те місце).

Також, за спостереженнями дослідників, загальна доброзичливість у світі та рівень щастя зросли на 25%, якщо порівняти з докоронавірусним періодом.

Позиції України

Цьогорічний звіт особливу увагу також приділив Україні, яка піднялася проти минулого року з 98-го на 92-ге місце в рейтингу. Професор Оксфордського університету Ян-Емманюель де Неве зазначив, що "руйнівні наслідки війни очевидні для всіх, тому ми бачимо, що добробут в Україні зазнав справжнього удару".

Також сусідні з Україною країни займають такі позиції: Румунія - 24-те місце, Словаччина - 29-те, Польща - 39-те, Угорщина - 51-ше, Молдова - 63-тє. А Росія зайняла 70-те місце.

Водночас за словами Де Неве, показники щастя у 2022 році були значно вищими, ніж після анексії Криму у 2014-му. Так, у 2013 році Україна займала 87-ме місце в рейтингу країн світу, але після кризових подій 2014-го опустилася на 24 позиції та посіла 111-те місце.