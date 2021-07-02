Фінляндія закликала громадян не їздити до РФ через спалах коронавірусу

Про це повідомляє Yle.

Таке рішення зумовлене різким зростанням захворюваності на COVID-19 у РФ та ризиком заразитися індійським штамом "Дельта".

Спалах COVID-19, який спостерігається у Фінляндії останніми днями, спричинений поїздками громадян до Санкт-Петербурга на матчі Євро.

За даними МОЗ, минулого тижня у Фінляндії виявили 947 випадків COVID-19 - на 400 більше, ніж тижнем раніше.



Понад 40% з них безпосередньо пов'язані з матчами Євро, які відбулися в Санкт-Петербурзі.