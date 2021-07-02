Фінляндія закликала громадян не їздити до РФ через спалах коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії рекомендує громадянам уникати поїздок до РФ через спалах коронавірусу
Про це повідомляє Yle.
Таке рішення зумовлене різким зростанням захворюваності на COVID-19 у РФ та ризиком заразитися індійським штамом "Дельта".
Спалах COVID-19, який спостерігається у Фінляндії останніми днями, спричинений поїздками громадян до Санкт-Петербурга на матчі Євро.
За даними МОЗ, минулого тижня у Фінляндії виявили 947 випадків COVID-19 - на 400 більше, ніж тижнем раніше.
Понад 40% з них безпосередньо пов'язані з матчами Євро, які відбулися в Санкт-Петербурзі.
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