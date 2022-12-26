Фінська авіакомпанія пропонує українцям знижку в 95% на квитки до Гельсінкі
Українці зможуть виїхати зі знижкою з Варшави, Кракова, Будапешта та Праги, але не пізніше 28 лютого 2023 року
Про це йдеться на сайті Finair.
Авіаперевізник повідомляє, що українці зможуть їздити з країн Шенгенської зони до Фінляндії навіть без паспорта, вистачить свідоцтва про народження. Для подорожей з домашніми тваринами діють звичайні правила.
Зазначається, що знижка діє на квитки в один бік.
- 20 грудня Фінляндія оголосила про надання одинадцятої партії військової допомоги для України, вартість якого складає 28,8 млн євро.
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