Фінська авіакомпанія пропонує українцям знижку в 95% на квитки до Гельсінкі

Про це йдеться на сайті Finair.

Авіаперевізник повідомляє, що українці зможуть їздити з країн Шенгенської зони до Фінляндії навіть без паспорта, вистачить свідоцтва про народження. Для подорожей з домашніми тваринами діють звичайні правила.

Зазначається, що знижка діє на квитки в один бік.

20 грудня Фінляндія оголосила про надання одинадцятої партії військової допомоги для України, вартість якого складає 28,8 млн євро.

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