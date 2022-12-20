Фінляндія відправить в Україну одинадцяту партію військової допомоги

Про це інформують на сайті Міноборони Фінляндії.

Сьогодні президент Саулі Нііністьо ухвалив рішення про новий пакет допомоги Україні.

"Оборона України триває. Потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку", – заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

Це вже 11 вантаж оборонної допомоги з Фінляндії для нашої країни. Його вартість становить 28,8 млн євро.

З метою гарантування безпечного доставлення інформацію про допомогу та її зміст не поширюватимуть.

Повідомляється, що в додаткову допомогу враховані потреби України та ресурсне становище Сил оборони.

Крім того, президент Фінляндії вирішив, що Збройні Сили продовжуватимуть брати участь у навчанні в Великій Британії до кінця 2023 року.

Загалом Фінляндія надала Україні пакети оборонної техніки вартістю 189,2 млн євро.

28 листопада очільник фінського МЗС Пекка Хаавісто під час візиту до Києва заявив, що Фінляндія підтримуватиме Україну "стільки, скільки знадобиться".

30 листопада президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що його країна може готувати українських військових для боротьби з російською агресією.

Від початку повномасштабної війни Росії наша країна отримала від партнерів бюджетної допомоги на понад 30 мільйонів доларів.