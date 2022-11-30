Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Фінляндія пропонує навчати українських військових

Фінляндія пропонує навчати українських військових

30 листопада, 2022 середа
00:09
війна з Росією Фінляндія, Україна

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що його країна може готувати українських військових для боротьби з російською агресією

Про це повідомляє Newsweek.

Після спостереження за польовими навчаннями фінської армії в Північній Карелії Kontio 22 президент Фінляндії сказав журналістам, що його країна може підготувати українців для експлуатації техніки, яку надає.

"Звичайно, навчання цьому може бути дуже доречним. Ми знаємо, як цим користуватися", - сказав Нійністе.

Видання зазначило, що заява Нійністе пролунала на тлі наближення зими, та нагадало, що раніше президент Фінляндії порівнював напруженість перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну з ситуацією, коли СРСР напав на його країну і зазнав значних втрат у війні в зимових умовах.

Крім того, Нійністе спрогнозував що ратифікація вступу Фінляндії до НАТО, зумовленого агресією РФ проти України, затягнеться через позицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Фінляндія
ЗСУ
Читайте також:
білоруські війська
29 листопада, 2022 вiвторок
У ISW сказали, яку мету переслідує Кремль, розгорнувши знову війська в Білорусі
27 листопада, 2022 неділя
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
29 листопада, 2022 вiвторок
У ЦАР розбомбили базу найманців ПВК Вагнера
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.4
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 листопада
00:11
Зеленський
"Наступають на Сході, щось планують на Півдні": Зеленський запевнив, що ще цьогоріч Росія втратить 100 тис. військових
2022, вiвторок
29 листопада
23:54
Зеленський
"Робимо все, щоб створити трибунал": Зеленський наголосив на необхідності покарати РФ за злочини з 2014 року
23:32
Оновлено
Рагім Стерлінг (ліворуч)
ЧС-2022: Результати усіх матчів 29 листопада, турнірні таблиці
23:25
У Правдиному на Херсонщині росіяни вбивали цивільних і тижнями забороняли ховати тіла
У Правдиному на Херсонщині росіяни вбивали цивільних і тижнями забороняли ховати тіла, - The New York Times
23:21
збірна Ірану, збірна США, ЧС-2022
США обіграли Іран і зіграють в 1/8 фіналу ЧС-2022
23:18
Північний потік газ
Міністр юстиції Німеччини визнав, що Північний потік-2 став "внеском Берліна у розв’язання війни в Україні"
23:12
Філ Фоден, збірна Англії, ЧС-2022
Англія розгромила Уельс і вийшла в плей-офф ЧС-2022
23:02
ПВК Вагнера
Білий дім може оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією, - ЗМІ
22:37
Російські полонені в Україні
Українці краще ставляться до в’язнів, аніж командування армії РФ до своїх солдат, - мати полоненого росіянина
22:08
Євген Пригожин
Пригожин вербує в Африці найманців на війну в Україні, - ЗМІ
22:02
Україна Британія
Уряду Британії скерували петицію з проханням допомогти з житлом для біженців з України
21:48
Аналітика
Сергій Згурець
Для ворога пробитись до околиць Бахмута - це єдиний шанс роздути тактичний успіх, бо на всіх інших напрямках у нього системні стратегічні поразки. Колонка Сергія Згурця
21:34
українська артилерія
Латвія на саміті НАТО запропонувала дозволити Україні бити по військових об’єктах на території РФ
21:22
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та віцепремʼєр-міністр Молдови Андрій Спину
Міністр інфраструктури Кубраков стане новим віцепрем'єром, - нардеп Железняк
21:17
американські системи ППО Patriot
Передача Patriot розглядається: у Пентагоні прокоментували варіанти посилення ППО України
21:06
Німеччина уряд
Німеччина виділила для України 350 генераторів і €56 млн на ремонт об'єктів енергетики
20:46
Нікопольщину пообіді обстріляли окупанти: постраждала людина, пошкоджені газогін і домівки
20:34
РФ вперше не потрапила до керівного складу Конвенції про заборону хімічної зброї
20:32
На фото Олена Зеленська
За злочини РФ треба покарати "колективного Путіна", — Зеленська
20:28
Напівзруйнований будинок у Києві
Мешканці напівзруйнованого іранським дроном будинку в центрі Києва не хочуть переїздити в запропоновані владою помешкання
20:14
З українських портів вийшли ще три судна з 61 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Зупиніть Папу, бо він перекроїть Святе письмо
19:56
Ексклюзив
Азовсталь
Азовсталь ріжуть на брухт, а меткомбінат облаштовують під військові бази, - Андрющенко
19:51
Члени Альянсу допоможуть Україні відновити енергетичну інфраструктуру й захистити населення від ракетних атак, - заява глав МЗС країн НАТО
19:33
Україна отримає 100 млн євро від Французького агентства розвитку
Україна отримає 100 млн євро від Французького агентства розвитку
19:28
Starlink
Уряд ухвалив рішення про ввезення Starlink в Україну без мита і ПДВ
19:13
посвідчення учасника бойових дій
З грудня розпочнуть оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій
19:07
На фото український прапор намальований на вулиці у Латвії
У Твері скасували зйомки фільму про війну через техніку з українськими прапорами
18:53
зустріч міністрів юстиції країн G7
"Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними": міністри юстиції країн G7 ухвалили "Берлінську декларацію" про допомогу Україні
18:51
Штайнмаєр закликав Німеччину надати додаткову допомогу Україні з огляду на наближення холодів
18:45
російські окупанти
Протягом доби окупанти завдали по території України 26 авіаударів і здійснили 10 обстрілів з РСЗВ: ситуація на основних напрямках
18:40
США і РФ
Росія звинуватила США у зриві переговорів про контроль над ядерною зброєю
18:37
Ексклюзив
Володимир Огризко
Прибрати загрозу РФ з Чорного моря можна в єдиний спосіб - озброїти Україну, яка сама усуне цю небезпеку, - дипломат Огризко
18:36
нафта нафтопровід
Італія планує націоналізувати ключовий НПЗ країни, залучений у схему уникнення санкцій на нафту з РФ
18:33
знищена російська техніка
ЗСУ підтвердили ліквідацію 470 окупантів і 50 одиниць ворожої техніки на Луганщині й у Запорізькій області
18:27
США оголосили про виділення $53 млн на підтримку української енергосистеми
18:12
Угорщина - ЄС
Угорщина блокуватиме участь України в засіданнях НАТО до вирішення питання нацменшин, – глава МЗС Угорщини Сіярто
18:07
OPINION
Лєна Чиченіна
Дякуючи цим ушльопкам, я стала значно оптимістичнішою і приємнішою женщінкою
18:03
Російські удари по українській енергетиці є воєнним злочином, - міністр юстиції Німеччини
17:57
відключення електроенергії
Шмигаль доручить місцевій владі пояснити людям, чому в одних будинках електрику вимикають постійно, а в інших - ніколи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV