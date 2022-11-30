Фінляндія пропонує навчати українських військових

Про це повідомляє Newsweek.

Після спостереження за польовими навчаннями фінської армії в Північній Карелії Kontio 22 президент Фінляндії сказав журналістам, що його країна може підготувати українців для експлуатації техніки, яку надає.

"Звичайно, навчання цьому може бути дуже доречним. Ми знаємо, як цим користуватися", - сказав Нійністе.

Видання зазначило, що заява Нійністе пролунала на тлі наближення зими, та нагадало, що раніше президент Фінляндії порівнював напруженість перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну з ситуацією, коли СРСР напав на його країну і зазнав значних втрат у війні в зимових умовах.

Крім того, Нійністе спрогнозував що ратифікація вступу Фінляндії до НАТО, зумовленого агресією РФ проти України, затягнеться через позицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна передасть Україні обладнання для стабілізації енергосистеми.

Очільник фінського МЗС Пекка Хаавісто під час візиту до Києва заявив, що Фінляндія підтримуватиме Україну "стільки, скільки знадобиться".