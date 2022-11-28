У МЗС Фінляндії запевнили, що підтримуватимуть Україну, скільки знадобиться
Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, який прибув до Києва, заявив, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну
Про це він написав у твіттері.
"Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна обстоює свою незалежність. Ми й надалі підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться. Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - написав він.
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Фінляндія заявила, що передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.
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До Києва 28 листопада прибула найбільша делегація міністрів із початку повномасштабного вторгення РФ в Україну.
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