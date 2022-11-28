У МЗС Фінляндії запевнили, що підтримуватимуть Україну, скільки знадобиться

Про це він написав у твіттері.

"Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна обстоює свою незалежність. Ми й надалі підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться. Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - написав він.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Фінляндія заявила, що передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

До Києва 28 листопада прибула найбільша делегація міністрів із початку повномасштабного вторгення РФ в Україну.

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