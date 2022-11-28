До Києва прибули голови МЗС низки країн: обговорять, як іще підтримати Україну
До Києва 28 листопада прибула найбільша делегація міністрів із початку повномасштабного вторгення РФ в Україну
Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.
Так, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції одночасно прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України.
"Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ і зустрічаються з високими посадовцями України, це найбільша група міністрів, які відвідали Україну з початку російської агресії. Головне питання - як далі підтримувати Україну", - написав Рінкевичс.
- 26 листопада до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе