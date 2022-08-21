Фінська компанія судитиметься з Росатомом щодо будівництва АЕС, вимагає 2 млрд євро
Фінська енергетична компанія Fennovoima має намір розпочати судовий розгляд проти російського Росатому
Про це заявив виконавчий директор компанії Йоакім Спект.
За його словами, Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду з позовом. Загалом фінська компанія вимагає від Росатому близько 2 мільярдів євро.
Fennovoima у травні розірвала контракт із російським холдингом на будівництво АЕС "Ханхіківі".
Як причини компанія називає значні затримки та нездатність росіян завершити проєкт атомної електростанції.
У Росатомі раніше заявили, що вимагатимуть компенсацій за проєкт "Ханхіківі", оскільки, на думку російської сторони, контракт був розірваний безпідставно.
- 2 травня Фінляндія розірвала контракт з Росатомом на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро.Росатом та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" у 2013 році. Російській держкорпорації належить 34% проєкту, ще 66% - фінським акціонерам: державним, приватним, муніципальним організаціям, а також споживачам електроенергії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе