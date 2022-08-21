Фінська компанія судитиметься з Росатомом щодо будівництва АЕС, вимагає 2 млрд євро

Про це заявив виконавчий директор компанії Йоакім Спект.

За його словами, Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду з позовом. Загалом фінська компанія вимагає від Росатому близько 2 мільярдів євро.

Fennovoima у травні розірвала контракт із російським холдингом на будівництво АЕС "Ханхіківі".

Як причини компанія називає значні затримки та нездатність росіян завершити проєкт атомної електростанції.

У Росатомі раніше заявили, що вимагатимуть компенсацій за проєкт "Ханхіківі", оскільки, на думку російської сторони, контракт був розірваний безпідставно.

2 травня Фінляндія розірвала контракт з Росатомом на будівництво АЕС за 7,5 млрд євро.Росатом та Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" у 2013 році. Російській держкорпорації належить 34% проєкту, ще 66% - фінським акціонерам: державним, приватним, муніципальним організаціям, а також споживачам електроенергії.