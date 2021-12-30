Мало часу та багато роботи, - один з кращих українських тренерів прокоментував повернення в "Чорноморець"

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Григорчука, він прагне зберегти "Чорноморець" в УПЛ, хоч і розуміє, що йому знадобиться багато роботи.



"Для мене це дуже позитивна та хороша подія, адже "Чорноморець" – рідна для мене команда. До того ж, я живу в Одесі, мені тут подобається. Цілі озвучимо 9 січня на прес-конференції. Але вже зараз можу сказати, що ми йтимемо крок за кроком. Наразі стоїть важливе завдання – збереження команди в УПЛ. Це найголовніше, на це будуть спрямовані усі наші дії. Завжди хочеться посилювати команду, робити селекційні кроки. 9 січня ми вже їдемо на збори. Розуміємо, що у нас мало часу та багато роботи", – сказав Роман Григорчук.

56-річний тренер вже очолював "Чорноморець" у 2010 - 2014 роках. Під його керівництвом одесити виходили у фінал Кубка України та 1/16 фіналу Ліги Європи.

Також Григорчук тренував запорізький "Металург", латвійські "Дінабург", "Вентспілс", азербайджанську "Габалу", казахстанську "Астану" та білоруський "Шахтар" із Солігорська. Вигравав чемпіонат Латвії, Казахстану та Білорусі.

На посаді головного тренера "Чорноморця" Роман Григорчук замінив Юрія Мороза, під керівництвом якого одесити пішли на зимову перерву в чемпіонаті України на 13-му місці.