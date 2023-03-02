ФК "Львів" представив 14 нових гравців

Про це представники команди повідомили під час офіційної презентації, інформує кореспондент Еспресо Захід із місця події.

Усього в команду прийшли 14 нових гравців і тренер воротарів. Усіх їх особисто представили, новачки отримали футболки й пам’ятні подарунки від партнера команди, компанії Parimatch.

Команду поповнили:

Відомий український воротар Олександр Рибка, знаний за виступами в "Динамо" та "Шахтарі". Він став новим капітаном команди.

Ще один новий голкіпер, Валерій Юрчук, до цього виступав за "Дніпро-1".

Захисник Олексій Дитятьєв, уже грав під керівництвом чинного головного тренера "Львова" Олега Дулуба в "Карпатах". Згодом виступав у Польщі, де з "Краковією" вигравав Кубок і Суперкубок країни.

Захисник Денис Кузик, вихованець академії київського "Динамо". Виступав за "Чорноморець" і "Колос". Також в активі гравця – матчі за молодіжні збірні України.

Український опорний півзахисник Ахмед Алібеков, вихованець запорізького "Металурга". Виступав за київське "Динамо", з яким став чемпіоном України та володарем Кубка (2020/21). Виступав за юнацькі та молодіжну збірні України.

Півзахисник Олександр Бєляєв, грав за "Дніпро-1". Півфіналіст юнацького чемпіонату Європи U-19 (у складі збірної Олександра Петракова).

Нападник Ярослав Богунов, виступав за "Дніпро" та "Металіст", а також клуби Білорусі та Німеччини. У 2019-2020 роках уже грав за ФК "Львів".

Український нападник нігерійського походження Адерінсола Хабіб Есеола, який виступав за декілька клубів України. Згодом за казахстанський "Кайрат", у складі якого ставав чемпіоном країни та вигравав Кубок, а також ставав кращим бомбардиром.

Хорватський півзахисник Івіян Свржняк, вихованець заґребського "Динамо". Також має досвід виступів за юнацькі збірні Хорватії.

Чотири бразильці: центральний захисник Гільєрме та вихованець "Корінтіаса" Муріло, півзахисник Леонардо Антоніо, який у Бразилії виступав за "АА Португеза", та захисник Іґор Габріель, який першу половину сезону провів в оренді у мінському "Динамо".

Лівий захисник з Буркіна-Фасо Оула Абасс Траоре. Він вигравав чемпіонат і Кубок на Батьківщині. Також став чемпіоном Гвінеї. Траоре – гравець збірної Буркіна-Фасо.

До команди тренерів приєднався відомий фахівець Микола Медін, знаний виступами та тренерською роботою у "Дніпрі". Він працюватиме з воротарями.

"Кістяк команди сформовано, його виробили на зборах, де нам пощастило зі спарингами. Ми грали з клубами з Туреччини, Данії та Молдови. У перших поєдинках буде мікс зі "старих" гравців і новачків, яких ми підбирали дуже ретельно", – повідомив головний тренер ФК "Львів" Олег Дулуб.

Він додав, що зараз у команді є 23 гравці, з яких 14 новачків. А футболісти, які прийшли, є значно сильнішими, аніж ті, що пішли з неї.

"Нам вдалося залучити легіонерів, тому що в нас хороша атмосфера в команді, і про це говорять навіть ті, що йдуть із колективу. Також у нас хороші агенти по всьому світу, які знають, що виконуємо всі умови й домовленості. А ще – авторитетний тренерський штаб, що ставить амбітні завдання", – зазначив гендиректор ФК "Львів" Вадим Левчук.

Він додав, що наразі основним завданням команди є збереження прописки у Прем’єр-лізі, а з літа вже ставитимуть зовсім інші завдання.

Команда гратиме на стадіоні "Скіф", а за складних погодних умов – на Арені "Львів".

"В такий складний для України час для нас особливо важливо мати поруч друзів та партнерів, що розділяють наші цінності. Як відповідальний національний бізнес Parimatch Ukraine продовжує підтримувати Україну та українців, допомагаючи ЗСУ та українському спорту. Впевнені, що ФК «Львів» буде радувати нас своїми перемогами на футбольному полі", - відзначили в Parimatch Ukraine.

Під час зустрічі журналісти особливу увагу приділили вчинку Олексія Дитятьєва, який під час збору у Туреччині зірвав у готелі російський прапор. Відео стало вірусним у соцмережах і сильно зачепило російських пропагандистів. Дитятьєв розповів, що він був не сам, а з Богуновим та Есеолою. Вони всі разом визнали, що це був правильний вчинок, а керівництво клубу поділяє їхню позицію. Адже вже 9 років триває війна з Росією, і понад рік Україна відбиває широкомасштабне вторгнення. Тому російському прапору не місце поряд з українським – ніде!

Зазначимо, весняна частина чемпіонату стартувала 27 лютого грою між "Олександрією" і "Металіст 1925". ФК "Львів" розпочне другу частину сезону української Прем’єр-ліги у понеділок, 6 березня, домашнім матчем проти ФК "Минай".