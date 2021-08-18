Фонд держмайна виставив на приватизацію Одеський винзавод

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФДМУ.



Згідно з повідомленням, єдиний майновий комплекс "Одесавинпром" виставлений на приватизацію зі стартовою ціною 65,3 млн грн.



До майнового комплекса входять, зокрема, виробничі корпуси, складські приміщення виготовленої продукції, підвали для обробки та зберігання вина. Загальна площа нерухомості підприємства складає 22 тис. кв.м і розташована в Одесі на вул. Французький бульвар, Наливна та Отамана Головатого.



Зазначається, що потужності заводу використовуються для виробництва та розливу виноробної продукції, зокрема шампанського України, вин ігристих та слабоалкогольних газованих напоїв.

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