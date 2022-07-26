Фонд гарантування почав відшкодовувати кошти вкладникам Мегабанку незалежно від терміну вкладу

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

26 липня стартувало відшкодування коштів вкладникам Мегабанку за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення. Цим займається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Також продовжуються виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

"Вкладникам АТ "Мегабанк" відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 2 червня 2022 року, - роз’яснюють у відомстві. - Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 2 червня 2022 року".

У Фонді зазначили, що виплати коштів вкладникам провадяться через банки-агенти Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть як у відділенні одного із банків-агентів Фонду, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати можуть провести ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Південний" та ПУМБ.

Фонд гарантування встановив свій контроль над визнаним неплатоспроможним Мегабанком

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb