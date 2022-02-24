Фонд "Повернись живим" за один день зібрав понад 48 млн грн на допомогу армії
Фонд "Повернись живим" повідомляє, що українці зібрали понад 48 млн грн на потреби війська за 23 лютого
Про це фонд написав у Twitter.
"Вже зараз наша команда оперативно закуповує необхідну техніку та готується постачати її на найважливіші ділянки фронту", - йдеться в повідомленні.
Довідка: "Повернись живим" - один із найбільших благодійних фондів, який допомагає Збройним силам України: оснащує їх необхідною технікою, навчає військових та сприяє розв'язанню їх проблем.
- Нагадаємо, благодійний фонд упродовж однієї доби 22 лютого зібрав на армію більшу суму, ніж за весь 2021 рік - 20,5 млн грн.
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