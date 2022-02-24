Фонд "Повернись живим" за один день зібрав понад 48 млн грн на допомогу армії

Про це фонд написав у Twitter.



"Вже зараз наша команда оперативно закуповує необхідну техніку та готується постачати її на найважливіші ділянки фронту", - йдеться в повідомленні.



Довідка: "Повернись живим" - один із найбільших благодійних фондів, який допомагає Збройним силам України: оснащує їх необхідною технікою, навчає військових та сприяє розв'язанню їх проблем.



Нагадаємо, благодійний фонд упродовж однієї доби 22 лютого зібрав на армію більшу суму, ніж за весь 2021 рік - 20,5 млн грн.