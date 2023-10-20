Формально РФ зможе воювати найближчі 3-5 років: військовий експерт Бадрак оцінив військові можливості держави-агресора

"Незважаючи на те, що в окупантів ресурсів дуже багато, формально Росія зможе ще найближчі 3-5 років впевнено воювати з тими підходами, які зараз існують", - зазначив військовий експерт в етері телеканалу "Еспресо".

Він розповів про ситуацію з оборонною промисловістю держави-агресора.

"З 2007 р. в РФ з'явився "Ростех". Ним керує друг Путіна, з яким він працював ще в Дрездені. Фактично, понад 1000 компаній зараз в одних руках і всі процеси відбуваються оперативно. В Росії дійсно націлені на те, щоб масштабувати усе та отримати ракети безпілотники від Ірану. Саме тому Шойгу туди їздив у вересні і намагався домовитись.Також Північна Корея буде допомагати скільки зможе", - повідомив Бадрак.

Для того, щоб обмежити Росію, потрібно ввести повну заборону експорту до цієї країни, з введенням потужних вторинних санкцій, каже експерт.

"Багато країн вже коливаються, побоюються. Але потрібна повна заборона експорту спочатку з боку "Великої сімки", ЄС підтримає напевно і далі це має розростатися під впливом санкцій. До цього будуть вдаватися навіть країни, через які РФ досі здійснює реекспорт різноманітних верстат. Тому ситуація з санкціями поки що патова, але західний світ розуміє, що загрози зростають. Згодом буде перехід від санкцій до заборони експорту, це неминуче. Без цього стримати промисловий розвиток РФ буде неможливо", - підкреслив Валентин Бадрак.