Формула-1: Ферстаппен відібрав у Гемілтона лідерство у загальному заліку ЧС
Нідерландець Макс Ферстаппен переміг на домашньому етапі Гран-прі та захопив лідерство в загальному заліку чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Переможцем 13-го етапу чемпіонату світу на трасі Зандворт став Макс Ферстаппен з Red Bull.
Друге та третє місця посіли пілоти Mercedes британець Льюїс Гемілтон та фін Валттері Боттас.
В загальному заліку на перше місце вийшов Ферстаппен, який набрав 224,5 очка, Гемілтон з 221,5 пункта опустився на другу позицію.
14-й етап чемпіонату світу - Гран-прі Італії - відбудеться у Монці 11-12 вересня.
- Нагадаємо, 2 вересня колишній чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" фін Кімі Райкконен оголосив про завершення кар'єри.
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