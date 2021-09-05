Формула-1: Ферстаппен відібрав у Гемілтона лідерство у загальному заліку ЧС

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Переможцем 13-го етапу чемпіонату світу на трасі Зандворт став Макс Ферстаппен з Red Bull.

Друге та третє місця посіли пілоти Mercedes британець Льюїс Гемілтон та фін Валттері Боттас.

В загальному заліку на перше місце вийшов Ферстаппен, який набрав 224,5 очка, Гемілтон з 221,5 пункта опустився на другу позицію.

14-й етап чемпіонату світу - Гран-прі Італії - відбудеться у Монці 11-12 вересня.