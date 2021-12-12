Формула-1: У заключній гонці сезону визначився новий чемпіон світу
Новим чемпіоном світу з автоперегонів у класі Формула-1 став нідерландець Макс Ферстаппен, який виграв у Абу-Дабі заключний Гран-прі у сезоні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У сезоні-2021 доля чемпіонства та переможець загального командного заліку вирішувалися в останній гонці сезону – Гран-прі Абу-Дабі.
Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен виграв чемпіонат світу "Формули-1".
Нідерландець переміг на Гран-прі в Саудівській Аравії, де випередив свого головного конкурента - британця Льюїса Гемілтона з "Мерседеса", який фінішував другим.
Чемпіонство стало першим для Ферстаппена. "Ред Булл" виграв Кубок конструкторів, який виявився для команди першим з 2013 року.
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