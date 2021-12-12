Формула-1: У заключній гонці сезону визначився новий чемпіон світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У сезоні-2021 доля чемпіонства та переможець загального командного заліку вирішувалися в останній гонці сезону – Гран-прі Абу-Дабі.

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен виграв чемпіонат світу "Формули-1".

Нідерландець переміг на Гран-прі в Саудівській Аравії, де випередив свого головного конкурента - британця Льюїса Гемілтона з "Мерседеса", який фінішував другим.

Чемпіонство стало першим для Ферстаппена. "Ред Булл" виграв Кубок конструкторів, який виявився для команди першим з 2013 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb