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Головна Спорт Формула-1: У заключній гонці сезону визначився новий чемпіон світу

Формула-1: У заключній гонці сезону визначився новий чемпіон світу

12 грудня, 2021 неділя
16:48
Спорт Макс Ферстаппен

Новим чемпіоном світу з автоперегонів у класі Формула-1 став нідерландець Макс Ферстаппен, який виграв у Абу-Дабі заключний Гран-прі у сезоні

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У сезоні-2021 доля чемпіонства та переможець загального командного заліку  вирішувалися в останній гонці сезону – Гран-прі Абу-Дабі. 

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен виграв чемпіонат світу "Формули-1".

Нідерландець переміг на Гран-прі в Саудівській Аравії, де випередив свого головного конкурента - британця Льюїса Гемілтона з "Мерседеса", який фінішував другим. 

Чемпіонство стало першим для Ферстаппена. "Ред Булл" виграв Кубок конструкторів, який виявився для команди першим з 2013 року. 

 

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формула 1
Мерседес
Льюїс Гемілтон
автоперегони
Формула-1
Макс Ферстаппен
Ред Булл
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