Про це повідомляє його друг Маркіян Лисейко на своїй сторінці у Facebook.

"Останні багато днів ми пробували усіма доступними нам способами знайти Макса Левіна. Проте час минає, а результат такий собі. Тож, хто має будь-яку інформацію про Макса після 13.03.2022, прошу звертатись до мене".

Останній раз зв’язок із Левіним був 13 березня об 11:23, коли він працював фотографом у Вишгородському районі, їздячи на власному автомобілі. Він залишив машину біля села Гута Межигірська та пішов у бік Мощуна. Після цього він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся у мережі.

"Згодом ми з’ясували, що на цих ділянках точилися інтенсивні бої, і припускаємо, що він міг бути поранений або захоплений російськими військами", – пояснює Маркіян Лисейко.



Нагадаєм, у Мелітополі окупанти відпустили родину видавця Михайла Кумка.



Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.