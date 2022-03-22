Фотожурналіст Макс Левін зник на лінії фронту біля Києва
Зв'зок із відомим українським фотожурналістом і документалістом Максом Левіним зник ще 13 березня у Вишгородському районі, поблизу Києва
Про це повідомляє його друг Маркіян Лисейко на своїй сторінці у Facebook.
"Останні багато днів ми пробували усіма доступними нам способами знайти Макса Левіна. Проте час минає, а результат такий собі. Тож, хто має будь-яку інформацію про Макса після 13.03.2022, прошу звертатись до мене".
Останній раз зв’язок із Левіним був 13 березня об 11:23, коли він працював фотографом у Вишгородському районі, їздячи на власному автомобілі. Він залишив машину біля села Гута Межигірська та пішов у бік Мощуна. Після цього він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся у мережі.
"Згодом ми з’ясували, що на цих ділянках точилися інтенсивні бої, і припускаємо, що він міг бути поранений або захоплений російськими військами", – пояснює Маркіян Лисейко.
Нагадаєм, у Мелітополі окупанти відпустили родину видавця Михайла Кумка.
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе