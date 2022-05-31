Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

Заяву про саморозпуск озвучив голова фракції Віктор Сехін під час позачергового засідання. Депутати з фракції тепер будуть позафракційними.

"Юридично за цих депутатів голосували люди і не передбачено процедур подальшого написання депутатами заяв про складання своїх повноважень відповідно до ліквідації фракції. Так само працюють депутати і у Верховній Раді, фракції не існує, а депутати є", - прокоментував ситуацію мер міста Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, у квітні у Верховній Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ.