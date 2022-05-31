Фракція ОПЗЖ у Чернігівській міськраді самоліквідувалась
Фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" припинила діяльність в Чернігівській міській раді
Про це повідомляє Чернігівська міська рада.
Заяву про саморозпуск озвучив голова фракції Віктор Сехін під час позачергового засідання. Депутати з фракції тепер будуть позафракційними.
"Юридично за цих депутатів голосували люди і не передбачено процедур подальшого написання депутатами заяв про складання своїх повноважень відповідно до ліквідації фракції. Так само працюють депутати і у Верховній Раді, фракції не існує, а депутати є", - прокоментував ситуацію мер міста Владислав Атрошенко.
- Нагадаємо, у квітні у Верховній Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ.
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