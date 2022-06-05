Франція домовляється з ОАЕ про поставки палива замість російських ресурсів
Франція веде перемовини з Об'єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти та дизельного палива як альтернативу поставок з Росії
Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, пише Bloomberg.
"Ми шукаємо альтернативи постачання газу чи дизельного палива з Росії. Наприклад, Об'єднані Арабські Емірати можуть стати рішенням хоча б тимчасово для заміни російської нафти і дизельного палива. Це обговорення, які вже розпочалися з Об'єднаними Арабськими Еміратами", - сказав Ле Мер.
Крім того, Франція планує інтерсивніше вкладати кошти у морські вітряних електростанцій та інші види зеленої енергетики.
- Нагадаємо, французький Total "на тлі зневаги до Росії" замовив вантаж нафти в ОАЕ на танкері Moscow Spirit.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе