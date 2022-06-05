Франція домовляється з ОАЕ про поставки палива замість російських ресурсів

Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, пише Bloomberg.

"Ми шукаємо альтернативи постачання газу чи дизельного палива з Росії. Наприклад, Об'єднані Арабські Емірати можуть стати рішенням хоча б тимчасово для заміни російської нафти і дизельного палива. Це обговорення, які вже розпочалися з Об'єднаними Арабськими Еміратами", - сказав Ле Мер.

Крім того, Франція планує інтерсивніше вкладати кошти у морські вітряних електростанцій та інші види зеленої енергетики.

Нагадаємо, французький Total "на тлі зневаги до Росії" замовив вантаж нафти в ОАЕ на танкері Moscow Spirit.