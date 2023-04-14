Франція готова надати Україні 2 млрд євро: частину коштів буде спрямовано на відновлення
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів переговори з міністром економіки Франції Бруно ле Мером. Він повідомив, що Україна може отримати 2 млрд євро допомоги
Про це йдеться в повідомленні на Twitter-акаунті Шмигаля.
За словами очільника уряду, частину коштів спрямують на відновлення України.
"Провів розмову з міністром економіки Франції Бруно ле Мером на полях SpringMeetings2023. Франція готова надати Україні 2 млрд євро в межах довготермінової програми. Частина коштів буде спрямована на відновлення. Дякуємо за підтримку", - написав Шмигаль.
Раніше цього дня прем'єр зазначав, що на відбудову України уряду цьогоріч потрібно $14 млрд. Вже визначено п'ять пріоритетів швидкого відновлення на цей рік: відбудова енергетики, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична і соціальна інфраструктура, розвиток приватного сектору.
Шмигаль висловив переконання, що платформа донорів, або "фінансовий Рамштайн" забезпечить ефективну координацію зусиль щодо відновлення України.
- 12 квітня Світовий банк виділив Україні $200 млн на відновлення енергетики.
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