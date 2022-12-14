Франція - Марокко: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери пропонують на перемогу Франції в основний час коефіцієнт 1,53, на нічию дають 3,80, а виграш Марокко вважають малоймовірним - 7,00.

Ставки на вихід Франції до фіналу приймаються з коефіцієнтом 1,26, на потрапляння туди Марокко дають 4,25.

Зустріч французів та марокканців розпочнеться сьогодні в Ель-Хаурі о 21:00. Переможець 18 грудня зустрінеться у фіналі з Аргентиною, невдаха - зіграє 17 грудня з Хорватією за бронзові нагороди.

13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.

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