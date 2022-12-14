Франція - Марокко: визначились стартові склади на півфінал ЧС-2022 з футболу
Сьогодні, 14 грудня, буде зіграний другий півфінальний матч ЧС-2022, де зіграють Марокко і Франція
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Франція та Марокко розпочнуть матч в Ель-Хаурі о 21:00. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo.
Франція на груповому раунді перемогла Австралію (4:1), Данію (2:1), поступилася Тунісу (0:1) та фінішувала у квартеті D на першій позиції. У 1/8 фіналу чинні чемпіони світу здолали поляків (3:1). А у чвертьфіналі Франція виявилась сильнішою за Англію (2:1).
На груповому раунді Марокко зіграло внічию з Хорватією (0:0), перемогло Бельгію (2:0), Канаду (2:1) та фінішувало першим у квартеті F. У 1/8 фіналу марокканці переграли у серію післяматчевих пенальті іспанців (0:0, 3:0). У чвертьфіналі Марокко вибило Португалію (1:0).
ЧС-2022
1/2 фіналу
14 грудня
Франція - Марокко
Франція: Льоріс, Кунде, Конате, Варан, Тео Ернандес, Чуамені, Фофана, Мбаппе, Грізманн, Дембеле, Жиру.
Запасні: Ареоля, Манданда, Упамекано, Саліба, Павар, Дісасі, Гендузі, Верету, Камавіена, Коло Муані, Команд, Тюрам.
Марокко: Боно, Хакімі, Агерд, Мазраві, Амрабат, Се Р., Буфаль, Ель-Ямік, Унахі, Зієш, Ен-Несірі.
Запасні: Мунір, Тагнауті, Абухлаль, Амалла, Аттіат-Аллаль, Банун, Дарі, Ез Абде, Ель-Ханнус, Жабран, Зарурі, Сабірі, Шер, Хамдалла.
Ель-Хаур, стадіон "Ель-Байт Стедіум"
Початок о 21:00
Пряма трансляція на регіональних каналах Суспільного та Megogo
- 13 грудня у першому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини впевнено перемогла Хорватію.
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