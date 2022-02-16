Франція назвала "атакою без зброї" і "демонтажем єдності і цілісності України" можливе визнання Росією "ЛДНР"
Очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан прирівняв можливе визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" до нападу на суверенітет України
Про це пише AFP.
"Це була б неймовірна ситуація, що становить атаку без зброї й демонтаж єдності та цілісності України", - наголосив міністр.
Жан-Ів Ле Дріан додав, що будь-яке визнання Росією "ЛДНР" "було б еквівалентом нападу на суверенітет" України.
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