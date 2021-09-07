Франція перемогла Фінляндію у матчі суперників України на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився домашньою перемогою Франції з рахунком 2:0. Фіни пропустили два м'ячі від форварда Антуана Грізманна.

Збірна України після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.



ЧС-2022



Кваліфікація. 6-й тур



7 вересня



Група D



Франція - Фінляндія 2:0



Голи: Грізманн, 25, 54