Франція перемогла Фінляндію у матчі суперників України на ЧС-2022
У 6-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Франції перемогла Фінляндію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився домашньою перемогою Франції з рахунком 2:0. Фіни пропустили два м'ячі від форварда Антуана Грізманна.
Збірна України після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.
У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.
ЧС-2022
Кваліфікація. 6-й тур
7 вересня
Група D
Франція - Фінляндія 2:0
Голи: Грізманн, 25, 54
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
- 7 вересня у 6-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Португалії розгромно перемогла Азербайджан.
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