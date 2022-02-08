Франція виділить Україні 1,2 млрд євро для стабілізації української економіки

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Макроном.



"Ми дуже цінуємо такий крок солідарності з боку Франції - виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні", - заявив Зеленський.



За словами президента України, допомога від французької сторони піде на стабілізацію української економіки.



Також очільник уряду повідомив, що Україна та Франція домовились про постачання в Україну 130 локомотивів французької компанії "ALSTOM Transport SA" на загальну суму 900 млн євро, а також 370 одиниць пожежної техніки Desautel на суму 300 млн євро. А державний концерт "Укроборонпром" підписав угоду про співпрацю із французькою компанією Thales International SAS, яка проєктує та створює системи для аеропортів, безпеки та транспорту.



За його словами, це "справді допоможе стабілізувати нашу економіку".



"Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - додав президент.



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