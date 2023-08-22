Франція вирішила втричі наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів для України, – посол
Франція вирішила втричі наростити темп виготовлення і постачання 155-мм боєприпасів для України. Підприємства перейшли в надзвичайний режим роботи 24/7
Про це виданню LB.ua розповів посол України у Франції Вадим Омельченко.
За його словами, Україна постійно веде перемовини з партнерами щодо постачання тих чи тих видів озброєння і запчастин.
"Є постійне, актуальне питання – постачання боєприпасів 155-го калібру. Франція взяла на себе зобов’язання постачати ці снаряди в певному ритмі. Ті, хто їх виробляє, працюють зараз 24/7, профільні підприємства Франції перейшли в надзвичайний режим роботи. І тут є гарна новина: французи вирішили наростити темп виготовлення і постачання утричі. Це дуже суттєво", - сказав дипломат.
Він зазначив, що Франція оголошує про певні поставки озброєння тоді, коли воно вже в Україні й працює на фронті.
"Франція поставила умову в контексті постачань озброєння – це збереження повної тиші: вони дбають про безпеку логістики й хочуть, щоб зброя надійшла і все працювало безперебійно", - пояснив посол.
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