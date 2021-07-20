Франція вступила в четверту хвилю пандемії COVID-19, - представник уряду

Про це повідомляють французькі ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ми вступили в четверту хвилю коронавірусу", - сказав Атталь.

Він закликав зробити все можливе, щоб не допустити того, щоб ця хвиля стала "більш руйнівною", ніж попередні.

За його словами, за останній тиждень захворюваність у Франції зросла на 125%, а 80% виявлених випадків - це індійський штам "Дельта".

Напередодні у Франції виявили 12,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом.