Франція вступила в четверту хвилю пандемії COVID-19, - представник уряду
Представник французького уряду Габріель Атталь заявив, що країна вступила в четверту хвилю пандемії коронавірусу
Про це повідомляють французькі ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми вступили в четверту хвилю коронавірусу", - сказав Атталь.
Він закликав зробити все можливе, щоб не допустити того, щоб ця хвиля стала "більш руйнівною", ніж попередні.
За його словами, за останній тиждень захворюваність у Франції зросла на 125%, а 80% виявлених випадків - це індійський штам "Дельта".
- Напередодні у Франції виявили 12,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе