Франція заморозила маєтки російських олігархів на майже $1 мільярд, – Forbes

Про це повідомляє Forbes.

Йдеться про майно, що належить підсанкційним російським громадянам і яке заморозили з моменту російського вторгнення в Україну. Франція оцінює всі заморожені активи у 620 млн доларів, однак у Forbes підрахували, що лише 31 об’єкт майна олігархів оцінюється у понад 920 млн доларів на основі звітів для списку "Мільярдери світу" й історії купівельних цін.

Зокрема, під блокування потрапила нерухомість Романа Абрамовича на суму близько 340 млн доларів. Російському олігарху належить маєток Château de la Croë за 250 млн доларів в Антібі на Французькій Рив'єрі і маєток за 90 млн доларів на Карибській території Сен-Бартельмі.

Також у країні заморозили нерухомість Олексія Кузьмичова (57 млн доларів), Андрія Мельниченка (80 млн доларів), Вадима Мошковича (6 млн доларів), Олександра Пономаренка (176 млн доларів), Віктора Рашнікова (200 млн доларів), Аркадія Ротенберга (62 млн доларів) і Геннадія Тимченка (оціночної вартості немає).

Раніше повідомляли, що Франція вже надала Україні військової допомоги на 100 млн євро і продовжить поставки.