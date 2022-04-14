Франція продовжить надавати Україні військову допомогу, – міністерка оборони

Про це повідомила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим.



"Я привітала його з мужністю та рішучістю українців захищати свою країну. Успіхи, зафіксовані на півночі країни, показують, що ці зусилля приносять свої плоди", – йдеться в повідомленні.



Франція вже надіслала Україні військової техніки на понад 100 млн євро.



"Після нових українських запитів я оголосила своєму колезі, що Франція надасть додатковий військовий потенціал, на додаток до вже наданих 100 мільйонів євро, у вигляді пожертвування обладнання", – додала Флоранс Парлі.



Наразі в Парижі не називали вартості наданої підтримки. Однак відомо, що йдеться про засоби захисту, оптично-електронне обладнання, зброю та боєприпаси, системи озброєння відповідно до потреб, озвучених українською стороною.

У Мінфін Франції оприлюднили список російських активів на суму $25,6 млрд (це €23,7 млрд), які були заморожені внаслідок вторгнення РФ в Україну.