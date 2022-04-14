Франція продовжить надавати Україні військову допомогу, – міністерка оборони
Франція вже надала Україні військової допомоги на 100 млн євро і продовжить поставки
Про це повідомила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі після розмови з українським колегою Олексієм Резніковим.
"Я привітала його з мужністю та рішучістю українців захищати свою країну. Успіхи, зафіксовані на півночі країни, показують, що ці зусилля приносять свої плоди", – йдеться в повідомленні.
Франція вже надіслала Україні військової техніки на понад 100 млн євро.
"Після нових українських запитів я оголосила своєму колезі, що Франція надасть додатковий військовий потенціал, на додаток до вже наданих 100 мільйонів євро, у вигляді пожертвування обладнання", – додала Флоранс Парлі.
Наразі в Парижі не називали вартості наданої підтримки. Однак відомо, що йдеться про засоби захисту, оптично-електронне обладнання, зброю та боєприпаси, системи озброєння відповідно до потреб, озвучених українською стороною.
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