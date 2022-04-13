Франція заморозила російські активи на понад $25 млрд

Про це передає CNN з посиланням на Міністерство фінансів Франції.

Основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить €22,8 млрд.

Також у переліку є:

33 об'єкти нерухомості із загальною вартістю €573,6 млн, у тому числі ряд адрес в Антібі, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі;

€178 млрд заморожених банківських активів;

3 яхти на суму понад €125 млрд;

6 вертольотів на суму понад €60 млн;

3 твори мистецтва на суму €7 млн.

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