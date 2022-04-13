Франція заморозила російські активи на понад $25 млрд
У Мінфін Франції оприлюднили список російських активів на суму $25,6 млрд (це €23,7 млрд), які були заморожені внаслідок вторгнення РФ в Україну
Про це передає CNN з посиланням на Міністерство фінансів Франції.
Основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить €22,8 млрд.
Також у переліку є:
- 33 об'єкти нерухомості із загальною вартістю €573,6 млн, у тому числі ряд адрес в Антібі, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі;
- €178 млрд заморожених банківських активів;
- 3 яхти на суму понад €125 млрд;
- 6 вертольотів на суму понад €60 млн;
- 3 твори мистецтва на суму €7 млн.
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