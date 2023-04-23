Франція заявила про свою "повну солідарність" щодо суверенітету колишніх радянських республік після заяви посла КНР
Франція після суперечливих коментарів посла КНР у Парижі заявила про свою "повну солідарність" з усіма колишніми країнами-членами СРСР, які, за її словами, отримали незалежність "після десятиліть утисків"
Про це заявив у неділю, 23 квітня, представник МЗС Франції, передає Reuters.
"Щодо України зокрема. Вона була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всією міжнародною спільнотою, Китаєм також", - сказав представник французького МЗС.
Окрім цього, за його словами, Китаю доведеться уточнити, чи відображають ці коментарі китайського посла його позицію чи ні.
Також зазначається, що у МЗС Китаю не одразу відповіли на коментарі агентству Reuters.
- 22 квітня стало відомо, що міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю на тлі заяв іншого китайського дипломата про суверенітет пострадянських країн.
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