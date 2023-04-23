Про це заявив у неділю, 23 квітня, представник МЗС Франції, передає Reuters.

"Щодо України зокрема. Вона була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всією міжнародною спільнотою, Китаєм також", - сказав представник французького МЗС.

Окрім цього, за його словами, Китаю доведеться уточнити, чи відображають ці коментарі китайського посла його позицію чи ні.

Також зазначається, що у МЗС Китаю не одразу відповіли на коментарі агентству Reuters.