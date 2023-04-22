Про це пише Delfi.

Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз'яснення з приводу коментарів китайського високопоставленого дипломата про суверенітет Естонії та інших країн колишнього Радянського Союзу.

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив в інтерв'ю телеканалу LCI, що країни, які раніше входили до Радянського Союзу, "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б зафіксувала їхній статус суверенної країни.

На думку міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, такі заяви китайського дипломата гідні жалю і незрозумілі. "Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", - сказав він.