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"Сумно, що представник КНР дотримується таких поглядів": в Естонії викличуть посла Китаю

22 квітня, 2023 субота
17:10
Світ Естонія

Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю на тлі заяв іншого китайського дипломата про суверенітет пострадянських країн

Про це пише Delfi.

Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз'яснення з приводу коментарів китайського високопоставленого дипломата про суверенітет Естонії та інших країн колишнього Радянського Союзу.

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив в інтерв'ю телеканалу LCI, що країни, які раніше входили до Радянського Союзу,  "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б зафіксувала їхній статус суверенної країни.

На думку міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, такі заяви китайського дипломата гідні жалю і незрозумілі. "Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", - сказав він.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 квітня Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів.
Китай
Естонія
МЗС
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