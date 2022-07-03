Французька інформагенція AFP стала жертвою російської пропаганди, - МЗС

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у твіттері.

"AFP стало жертвою російської пропаганди. Воно неприпустимо називає російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт - на радість Кремля. Що далі - "українські сепаратисти" стріляють крилатими ракетами з Каспію?" - написав Ніколенко.

Раніше AFP написало у твіттері, що "українські сепаратисти кажуть, що вони оточили Лисичанськ".

29 червня Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку чергових фейків РФ про війну в Україні. Росіяни запустили три великих обмани, серед яких неправдива інформація про вивіз українського зерна та блокаду Литвою Калінінградської області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb