Французька інформагенція AFP стала жертвою російської пропаганди, - МЗС
Французька інформаційна агенція AFP стала жертвою російської пропаганди, вона називає російську армію вторгнення "українськими сепаратистами"
Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у твіттері.
"AFP стало жертвою російської пропаганди. Воно неприпустимо називає російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт - на радість Кремля. Що далі - "українські сепаратисти" стріляють крилатими ракетами з Каспію?" - написав Ніколенко.
Раніше AFP написало у твіттері, що "українські сепаратисти кажуть, що вони оточили Лисичанськ".
- 29 червня Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку чергових фейків РФ про війну в Україні. Росіяни запустили три великих обмани, серед яких неправдива інформація про вивіз українського зерна та блокаду Литвою Калінінградської області.
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