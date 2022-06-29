Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 29 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Глава МЗС РФ С.Лавров повідомив, що "Росія готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, якщо Захід перестане блокувати постачання продовольства", а також відзначив бажання РФ стосовно "подальшої роботи щодо зниження загроз продовольчої кризи".



Дезінформація: Депутат російської ради федерацій В.Джабаров заявив: "блокада Литвою Калінінградської області може призвести до збройного конфлікту з Росією". Водночас, останній додав, що "ми [Росія] повинні захищати свою територію".

Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "з перехоплених радіопереговорів українських націоналістів та іноземних найманців встановлено, що бойовики при підході ЗС РФ та [незаконних збройних] формувань ТОТ Донецької області до м.Авдіївка, копіюючи тактику "випаленої землі", що застосовувалася нацистами в роки [Другої світової] війни, мають намір повністю знищити місто".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb