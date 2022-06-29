Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 29 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Глава МЗС РФ С.Лавров повідомив, що "Росія готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, якщо Захід перестане блокувати постачання продовольства", а також відзначив бажання РФ стосовно "подальшої роботи щодо зниження загроз продовольчої кризи".
Дезінформація: Депутат російської ради федерацій В.Джабаров заявив: "блокада Литвою Калінінградської області може призвести до збройного конфлікту з Росією". Водночас, останній додав, що "ми [Росія] повинні захищати свою територію".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "з перехоплених радіопереговорів українських націоналістів та іноземних найманців встановлено, що бойовики при підході ЗС РФ та [незаконних збройних] формувань ТОТ Донецької області до м.Авдіївка, копіюючи тактику "випаленої землі", що застосовувалася нацистами в роки [Другої світової] війни, мають намір повністю знищити місто".
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