Французький письменник Бернар-Анрі Леві представить новий документальний фільм про Україну
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що французький письменник Бернар-Анрі Леві представить новий документальний фільм про Україну
Про це він написав у telegram.
"Бернар-Анрі Леві - друг України та вболівальник за нашу перемогу, французький філософ, письменник, драматург, політичний журналіст. "Путін сильний лише нашими слабкостями" - він казав ще під час нашої Революції Гідності", - написав Ткаченко.
Відомо, що фільми Леві, переважно документальні, про складні події та процеси - світові та особистісні.
"Не виключення і фільми про Україну. До річниці повномасштабного вторгнення він приїде до нас, щоб презентувати його новий фільм "Слава Україні", - зазначив Ткаченко.
- 28 січня стало відомо, що документальний фільм українського воєнного кореспондента Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" про перші тижні російського вторгнення, здобув приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.
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