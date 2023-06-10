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Французький вершковий пиріг. Рецепт

10 червня, 2023 субота
03:06
Новини Французький вершковий пиріг

Неймовірно смачний та надзвичайно красивий зовні пиріг з ніжними тістом та вершками, з хрумкою цукровою скоринкою. Подавати до столу пиріг варто теплим

Інгредієнти 

Тісто

  • 250 г пшеничного борошна
  • 125 мл топленого молока
  • 100 г вершкового масла 
  • 2 курячі яйця 
  • 1 столова ложка цукру 
  • 2 чайні ложки сухих дріжджів 
  • Половина чайної ложки солі 
  • 1 пакетик ваніліну

Крамбл

  • 200 г цукру 
  • 50 г вершкового масла 
  • Ваніль (за смаком)

Заливка

  • 250 мл вершків (33%) 

Французький вершковий пиріг


Рецепт приготування

  • Додаємо в тепле молоко дріжджі та цукор 
  • Перемішуємо  
  • Даємо постояти до двадцяти хвилин
  • Вимішуємо яйця із ваніллю та сіллю 
  • Додаємо розтоплене вершкове масло 
  • Вливаємо молочно-дріжджову суміш 
  • Перемішуємо
  • Додаємо борошно
  • Замішуємо м'яке тісто
  • Накриваємо плівкою 
  • Даємо вистоятись півтори години
  • А тим часом готуємо крамбл! 
  • Натераємо холодне масло на тертці 
  • Вимішуємо з цукром та ваніллю
  • Кладемо в холодильник
  • Тим часом, як наше тісто вже підійшло! 
  • Викладаємо його у спеціальну формочку
  • Розподіляємо по дну рівним прошарком
  • Накриваємо
  • Залишаємо постояти ще на одну годину
  • Коли наш пиріг вже підійшов!
  • Протикаємо його легенько по всій поверхні 
  • Зверху розсипаємо наш крамбл 
  • Кладемо в духовку (розігріту до 180 градусів) на тридцять хвилин
  • Виймаємо формочку з духовки 
  • Заливаємо поверхню пирога вершками
  • Ставимо в духовку ще на десять хвилин 
  • У гарячому виді готовий пиріг перекладаємо на тарілку 
  • Подаємо наш смаколик до столу
  • Холодний пиріг можна розігрівати у мікрохвильовій печі!

Смачного!
 

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рецепти
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