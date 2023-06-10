Французький вершковий пиріг. Рецепт
Неймовірно смачний та надзвичайно красивий зовні пиріг з ніжними тістом та вершками, з хрумкою цукровою скоринкою. Подавати до столу пиріг варто теплим
Інгредієнти
Тісто
- 250 г пшеничного борошна
- 125 мл топленого молока
- 100 г вершкового масла
- 2 курячі яйця
- 1 столова ложка цукру
- 2 чайні ложки сухих дріжджів
- Половина чайної ложки солі
- 1 пакетик ваніліну
Крамбл
- 200 г цукру
- 50 г вершкового масла
- Ваніль (за смаком)
Заливка
- 250 мл вершків (33%)
Рецепт приготування
- Додаємо в тепле молоко дріжджі та цукор
- Перемішуємо
- Даємо постояти до двадцяти хвилин
- Вимішуємо яйця із ваніллю та сіллю
- Додаємо розтоплене вершкове масло
- Вливаємо молочно-дріжджову суміш
- Перемішуємо
- Додаємо борошно
- Замішуємо м'яке тісто
- Накриваємо плівкою
- Даємо вистоятись півтори години
- А тим часом готуємо крамбл!
- Натераємо холодне масло на тертці
- Вимішуємо з цукром та ваніллю
- Кладемо в холодильник
- Тим часом, як наше тісто вже підійшло!
- Викладаємо його у спеціальну формочку
- Розподіляємо по дну рівним прошарком
- Накриваємо
- Залишаємо постояти ще на одну годину
- Коли наш пиріг вже підійшов!
- Протикаємо його легенько по всій поверхні
- Зверху розсипаємо наш крамбл
- Кладемо в духовку (розігріту до 180 градусів) на тридцять хвилин
- Виймаємо формочку з духовки
- Заливаємо поверхню пирога вершками
- Ставимо в духовку ще на десять хвилин
- У гарячому виді готовий пиріг перекладаємо на тарілку
- Подаємо наш смаколик до столу
- Холодний пиріг можна розігрівати у мікрохвильовій печі!
Смачного!
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