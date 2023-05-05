Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також про це згадав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зведенні.

"Зараз ми додаємо ще освітній напрям – це відновлення шкіл, а також – розмінування. Велике завдання, яке стоїть перед Україною і яке можна реалізувати не за десятиліття, а за роки, якщо буде достатня глобальна підтримка. Жодної російської міни в нашій землі не має залишитися!" – зазначив з цього приводу Зеленський.

Амбасадором першого напряму став один із найвідоміших філософів сучасності та професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма. Він допомагатиме збирати гроші на машини й засоби для розмінування українських територій. Кошти, зібрані через UNITED24 на розмінування, підуть на рахунок Мінекономіки, з якого закуповуватимуть необхідну техніку.

Напрямом "Освіта і наука" опікуватимуться нові амбсадори UNITED24 – лауреати Нобелівської премії Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер. А також українсько-американська акторка Іванна Сахно. У межах цього напряму на рахунок НБУ Міносвіти і науки збиратимуть кошти на відновлення шкіл, які постраждали через російські обстріли.

Сьогодні, 5 травня, в Києві відбувся саміт з нагоди річниці державної благодійної платформи United24. Як зауважив Зеленський, який взяв участь у заході, United24 зібрала донати від різних людей і компаній зі 110 країн світу. До діяльності платформи долучилося 15 зіркових амбасадорів.

"Я особисто пишаюся підтримкою з боку United24 нашої роботи заради флоту морських дронів, а також усіма проєктами, які пов’язані з безпілотниками для фронту. Це тисячі безпілотників, які роблять Україну потужнішою", – сказав Зеленський, додавши, що багато зроблено й у межах медичного напряму United24, в також за напрямом відбудови.