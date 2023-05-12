Про це пишуть російські ЗМІ.

За версією спецслужби, 34-річний житель Криму пересилав відеозаписи переміщення російської військової техніки до чат-боту одного з українських телеграм-каналів.

Ця інформація, як стверджують у ФСБ, була передана у воєнізовані формування України та використана для завдання ракетних ударів.