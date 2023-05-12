ФСБ заявила, що затримала мешканця Криму, який нібито передавав дані про рух російської техніки в український чат-бот
Російські спецслужби стверджують, що ця інформація була передана у воєнізовані формування України
Про це пишуть російські ЗМІ.
За версією спецслужби, 34-річний житель Криму пересилав відеозаписи переміщення російської військової техніки до чат-боту одного з українських телеграм-каналів.
Ця інформація, як стверджують у ФСБ, була передана у воєнізовані формування України та використана для завдання ракетних ударів.
- Журналісти створили інтерактивну мапу з військовими об'єктами РФ у Криму. Мова іде про чинні, тимчасові та законсервовані військові об’єкти Росії. Мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік.
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