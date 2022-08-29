ФСБ звинуватила у вбивстві російської пропагандистки Дугіної ще одного українця
Федеральна служба безпеки РФ звинуватила громадянина України Богдана Циганенка в участі до підготовки вбивства російської пропагандистки Дар'ї Дугіної
Про це повідомляють російські ЗМІ.
ФСБ стверджує, що Циганенко прибув до Росії транзитом через Естонію 30 липня та залишив країну за день до вбивства Дугіної.
Чоловіка звинувачують у тому, що він нібито забезпечив підозрювану у вбивстві українку Наталю Вовк підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я громадянки Казахстану Юлії Зайко. Також російська спецслужба наполягає, що Циганенко допоміг зібрати саморобний вибуховий пристрій в орендованому гаражі у Москві.
- 20 серпня на околицях Москви вибухнув автомобіль, у якому перебувала дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна пропагандистка Дар'я Дугіна.
- 22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українські спецслужби.
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