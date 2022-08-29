Про це повідомляють російські ЗМІ.

ФСБ стверджує, що Циганенко прибув до Росії транзитом через Естонію 30 липня та залишив країну за день до вбивства Дугіної.

Чоловіка звинувачують у тому, що він нібито забезпечив підозрювану у вбивстві українку Наталю Вовк підробленими автомобільними номерами та документами на ім'я громадянки Казахстану Юлії Зайко. Також російська спецслужба наполягає, що Циганенко допоміг зібрати саморобний вибуховий пристрій в орендованому гаражі у Москві.

20 серпня на околицях Москви вибухнув автомобіль, у якому перебувала дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна пропагандистка Дар'я Дугіна.

22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українські спецслужби.

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