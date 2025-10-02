"Абердін" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
У четвер, 2 жовтня, "Шахтар" зустрічається у Шотландії з "Абердіном" у 1-му турі основного раунду Ліги конференцій
Про це повідомляє УЄФА.
Матч "Абердін" - "Шахтар" розпочнеться на стадіоні "Піддотрі" о 22:00, наживо його транслюватиме Megogo.
Також на команду Арди Турана у Лізі конференцій чекають зустрічі з польською "Легією", ірландським "Шемрок Роверс", хорватською "Рієкою", ісландським "Брейдабліком" та мальтійським "Хамрун Спартанс".
На основному раунді Ліги конференцій усі учасники зіграють по шість матчів з різними за рейтингом командами. Вісімка найкращих у загальній турнірній таблиці напряму потрапить до 1/8 фіналу. Клуби, які фінішують на 9-24 позиціях, посперечаються за право зіграти там у стикових матчах
Ліга конференцій
Основний раунд. 1-й тур
"Абердін" (Шотландія) - "Шахтар" (Україна)
2 жовтня. Абердін, Шотландія, "Піттодрі Стедіум"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
Як "Шахтар" та "Динамо" виступають в єврокубках
"Шахтар" розпочав нинішній єврокубковий сезон у відборі Ліги Європи з перемог над фінським "Ільвесом" (6:0, 0:0) та турецьким "Бешикташем" (4:2, 2:0), але поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0; 0:0, 3:4 - по пен.). Донеччани продовжили виступи у кваліфікації Ліги конференцій, де пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 2:1 - дод. час).
"Динамо" стартувало у Лізі чемпіонів, де перемогло "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0), але поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Кияни продовжили виступи у Лізі Європи, де не впоралося з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва (1:3, 1:0) та вилетіли до Ліги конференцій. Там на команду Олександра Шовковського чекають матчі проти англійського "Крістал Пелес", італійської "Фіорентини", боснійського "Зрінськи", кіпрської "Омонії", вірменського "Ноа" та турецького "Самсунспору".
