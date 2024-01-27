Анчелотті похвалив Луніна за матч "Лас-Пальмас" - "Реал": як зіграв українець

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Реалу" над "Лас-Пальмасом" з рахунком 2:1. Портал SofaScore нагородив українського воротаря Андрія Луніна оцінкою 6,9 - це середній показник серед всіх гравців мадридців.

Лунін у сьогоднішній грі пропустив 1 м'яч та зробив 1 сейв. Українець також перехопив 1 навіс, виграв 1 повітряну дуель, віддав 33 передачі (точність 94%).

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті оцінив гру Андрія Луніна.

"Лунін, без сумніву, зіграв добре. Він зробив сейв на початку другого тайму і дуже впевнено грав на другому поверсі", - сказав Анчелотті.

На рахунку Андрія Луніна 9 матчів, 5 пропущених голів і 4 матчі "на нуль" у цьому сезоні Ла Ліги.

Ла Ліга

22-й тур

27 січня

"Лас-Пальмас" - "Реал" 1:2

Голи: Муньйос, 53 - В. Жуніор, 65, Чуамені, 84