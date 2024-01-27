Анчелотті похвалив Луніна за матч "Лас-Пальмас" - "Реал": як зіграв українець
У 22-му турі Ла Ліги мадридський "Реал" зумів на виїзді обіграти "Лас-Пальмас"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Реалу" над "Лас-Пальмасом" з рахунком 2:1. Портал SofaScore нагородив українського воротаря Андрія Луніна оцінкою 6,9 - це середній показник серед всіх гравців мадридців.
Лунін у сьогоднішній грі пропустив 1 м'яч та зробив 1 сейв. Українець також перехопив 1 навіс, виграв 1 повітряну дуель, віддав 33 передачі (точність 94%).
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті оцінив гру Андрія Луніна.
"Лунін, без сумніву, зіграв добре. Він зробив сейв на початку другого тайму і дуже впевнено грав на другому поверсі", - сказав Анчелотті.
На рахунку Андрія Луніна 9 матчів, 5 пропущених голів і 4 матчі "на нуль" у цьому сезоні Ла Ліги.
Ла Ліга
22-й тур
27 січня
"Лас-Пальмас" - "Реал" 1:2
Голи: Муньйос, 53 - В. Жуніор, 65, Чуамені, 84
- 19 січня в 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Атлетико" переміг "Реал", Андрій Лунін пропустив 4 м'ячі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе